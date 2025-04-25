Reuters опубликовало финальное предложение Трампа по Украине

Режим постоянного прекращения огня.
Обе стороны немедленно приступают к переговорам о технических аспектах предоставления гарантий безопасности Украине.
Украина получает надежные гарантии безопасности.
Государствами-гарантами будет специальная группа европейских государств плюс желающие этого неевропейские государства.
Украина не будет стремиться к вступлению в НАТО.
Украина может претендовать на территорию для членства в ЕС.
США де-юре признают российский контроль над Крымом.
США де-факто признают российский контроль над Луганском.
США де-факто признают контролируемые Россией части Запорожья, Донецка и Херсона.
Украина возвращает себе территорию в Харьковской области.
Украина возвращает контроль над Запорожской атомной электростанцией через контроль и управление станцией со стороны США, с распределением электроэнергии в обе стороны, а также через Каховскую плотину.
Украина имеет беспрепятственный проход по реке Днепр и экономический контроль над Кинбурнской косой.
Соединенные Штаты и Украина будут выполнять соглашение об экономическом сотрудничестве и полезных ископаемых.
Украина будет полностью реконструирована и получит финансовую компенсацию.
Санкции в отношении России, введенные в результате этого конфликта с 2014 года, будут сняты.
Американо-российское экономическое сотрудничество в энергетическом и других промышленных секторах.