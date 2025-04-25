Reuters опубликовало финальное предложение Трампа по Украине

Агентство Reuters представило полный список предложений США по российско-украинскому урегулированию, который, по данным агентства, спецпосланник президента США Стив Уиткофф представил европейским коллегам на переговорах в Париже 17 апреля. План президента США Дональда Трампа предполагает признание Крыма российским, снятие с России санкций и невступление Украины в НАТО. Ниже Ъ представляет список условий в том виде, в каком его опубликовало агентство Reuters.