Токаев подписал закон об ограничении рекламы азартных игр

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения, игорного бизнеса и исключения излишней законодательной регламентации”. Законом внесены поправки в Кодекс “О здоровье народа и системе здравоохранения”, законы “О рекламе”, “Об игорном бизнесе”, “Об обязательном социальном медицинском страховании”, — говорится в сообщении.
Согласно закону, специализированная медпомощь при онкоскринингах теперь входит в гарантированный бесплатный объем медицинской помощи. Это значит, что исследования на выявление онкозаболеваний в амбулаторных условиях будут доступны всем гражданам — вне зависимости от участия в системе ОСМС. Также предусмотрено обеспечение слуховыми аппаратами пациентов, не имеющих инвалидности.
В сфере игорного бизнеса усиливаются ограничения. Запрещена реклама букмекерских контор и тотализаторов через SMS, мессенджеры и онлайн-платформы. Размещать такую рекламу теперь разрешено только в спортивных СМИ. Введен запрет на участие в азартных играх для лиц, осужденных условно или к ограничению свободы.