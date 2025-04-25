Токаев подписал закон об ограничении рекламы азартных игр

Согласно закону, специализированная медпомощь при онкоскринингах теперь входит в гарантированный бесплатный объем медицинской помощи. Это значит, что исследования на выявление онкозаболеваний в амбулаторных условиях будут доступны всем гражданам — вне зависимости от участия в системе ОСМС. Также предусмотрено обеспечение слуховыми аппаратами пациентов, не имеющих инвалидности.