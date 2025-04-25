Президент Беларуси Александр Лукашенко примет важное кадровое решение в своем кабинете в пятницу, 25 апреля. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
В сообщении заметили, что следующее мероприятие, запланированное в рабочем графике, состоится в кабинете президента Беларуси. Уточняется, что глава государства примет одно кадровое решение.
— Я Вас пригласил вопреки установленным правилам. Вы согласились на непростую должность… — заметил глава государства.
В телеграм-канале уточнили, что Александр Лукашенко 25 апреля согласовал назначение Сергея Левковича на должность первого заместителя председателя Витебского облисполкома.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко проводит совещание по ситуации в чернобыльских районах.
Ранее Белгидромет высказался о радиационной обстановке в Беларуси.
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