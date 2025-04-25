Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко примет важное кадровое решение в своем кабинете в пятницу 25 апреля

Лукашенко примет кадровое решение в своем кабинете в пятницу 25 апреля.
Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко примет важное кадровое решение в своем кабинете в пятницу, 25 апреля. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

В сообщении заметили, что следующее мероприятие, запланированное в рабочем графике, состоится в кабинете президента Беларуси. Уточняется, что глава государства примет одно кадровое решение.

— Я Вас пригласил вопреки установленным правилам. Вы согласились на непростую должность… — заметил глава государства.

В телеграм-канале уточнили, что Александр Лукашенко 25 апреля согласовал назначение Сергея Левковича на должность первого заместителя председателя Витебского облисполкома.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко проводит совещание по ситуации в чернобыльских районах.

Ранее Белгидромет высказался о радиационной обстановке в Беларуси.

А еще Белгидромет предупредил белорусов о заморозках до −5 градусов, ветре и снеге в конце апреля: «Апрель не устает удивлять непостоянством в погоде».