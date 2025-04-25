«Если бы мы этой проблемой не занимались, то Беларуси бы не существовало». Лукашенко высказался о восстановлении пострадавших районов от аварии на ЧАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время заслушивания доклада о восстановлении и развитии районов Гомельской области, которые пострадали от аварии на ЧАЭС, сказал, в каком случае не существовало бы Беларуси. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».