«Если бы мы этой проблемой не занимались, то Беларуси бы не существовало». Лукашенко высказался о восстановлении пострадавших районов от аварии на ЧАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время заслушивания доклада о восстановлении и развитии районов Гомельской области, которые пострадали от аварии на ЧАЭС, сказал, в каком случае не существовало бы Беларуси. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства, говоря про восстановление пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районов, заметил, что сегодня уже можно сделать определенные выводы.
— Если бы мы этой проблемой не занимались, то Беларуси бы не существовало, — заявил президент Беларуси.
Александр Лукашенко уточнил, что Беларусь пошла своим путем и уточнил:
— Никто нам после распада Советского Союза никакой помощи не оказывал.
Тем временем мы узнали информацию про амнистию к 80-летию Победы в Беларуси в 2025: освобождение от наказания при ряде заболеваний, замена наказания ранее несудимым пенсионерам 70+, сокращение срока за смерть человека по неосторожности.
Ранее МВД Беларуси раскрыло подробности законопроекта об амнистии к 80-летию Победы: «Подпадет почти 8 тысяч осужденных».
Кстати, Минобразования высказалось о проведении выпускных в детсадах в Беларуси.