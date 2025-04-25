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«Если бы мы этой проблемой не занимались, то Беларуси бы не существовало». Лукашенко высказался о восстановлении пострадавших районов от аварии на ЧАЭС

Лукашенко сказал, в каком случае не существовало бы Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время заслушивания доклада о восстановлении и развитии районов Гомельской области, которые пострадали от аварии на ЧАЭС, сказал, в каком случае не существовало бы Беларуси. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства, говоря про восстановление пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районов, заметил, что сегодня уже можно сделать определенные выводы.

— Если бы мы этой проблемой не занимались, то Беларуси бы не существовало, — заявил президент Беларуси.

Александр Лукашенко уточнил, что Беларусь пошла своим путем и уточнил:

— Никто нам после распада Советского Союза никакой помощи не оказывал.

Тем временем мы узнали информацию про амнистию к 80-летию Победы в Беларуси в 2025: освобождение от наказания при ряде заболеваний, замена наказания ранее несудимым пенсионерам 70+, сокращение срока за смерть человека по неосторожности.

Ранее МВД Беларуси раскрыло подробности законопроекта об амнистии к 80-летию Победы: «Подпадет почти 8 тысяч осужденных».

Кстати, Минобразования высказалось о проведении выпускных в детсадах в Беларуси.