Berliner Zeitung: мирный план Трампа может расколоть Европу и НАТО

Трансатлантическая напряженность достигла нового пика. Готовность Вашингтона официально признать Крым российской территорией встречает массовое непонимание в Брюсселе, Париже, Берлине и Лондоне. Ранее этот шаг считался «красной линией» для всех союзников Киева, говорится в статье.
Как предупреждает Джереми Шапиро из Европейского совета по международным отношениям, «европейцам будет трудно сохранить единство», если американцы отвернутся от Украины, потому что именно они были «источником единства в украинском вопросе».
Еще одним риском для Европы может стать односторонняя отмена санкций против России со стороны США. Без координации с Брюсселем это может привести к глубокому расколу ЕС — на страны вроде Венгрии, которые отвергают санкции, и государства, которые требуют ужесточения мер в отношении Москвы, предполагает издание.
Предыдущая официальная позиция альянса о непризнании вхождения Крыма в состав России противоречит новым планам Вашингтона. Предполагалось, что саммит НАТО, запланированный в Гааге на июнь, будет посвящен расходам на оборону. Но теперь он грозит стать ареной открытого спора из-за Украины, подчеркивает Berliner Zeitung. По некоторым данным, даже рассматривается его отмена.
Кроме того, в Европе растет обеспокоенность тем, что администрация Трампа может использовать политику в отношении Украины в своих целях, например для шантажа Европы и истребования уступок в торговом конфликте или в вопросах гарантий безопасности.
Трансатлантические отношения вступили в серьезный кризис, констатирует Berliner Zeitung. Европа ищет способ продолжить поддержку Украины и не потерять при этом полностью связи с Соединенными Штатами. Но как это сделать — неясно.