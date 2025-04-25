Berliner Zeitung: мирный план Трампа может расколоть Европу и НАТО

Еще одним риском для Европы может стать односторонняя отмена санкций против России со стороны США. Без координации с Брюсселем это может привести к глубокому расколу ЕС — на страны вроде Венгрии, которые отвергают санкции, и государства, которые требуют ужесточения мер в отношении Москвы, предполагает издание.