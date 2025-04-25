Травников вручил награды лучшим учителям Новосибирской области

«Конкурс — это важный элемент развития системы образования. Педагогическое сообщество нашего региона отличается сплочённостью, бережной взаимопомощью, надёжным наставничеством. Это отличная возможность не только вспомнить о результатах учеников наших педагогов, но и испытать гордость за результаты их профессионального и личностного развития. И, конечно же, отличная площадка для обмена опытом. Желаю, чтобы и сегодняшние, и будущие конкурсанты чувствовали растущую поддержку не только со стороны своих коллег, но и от учеников и их родителей, чтобы авторитет наших педагогов рос как в сельских, так и в городских территориях», — отметил губернатор Андрей Травников.