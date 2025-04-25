Травников вручил награды лучшим учителям Новосибирской области

В Новосибирске состоялось знаковое событие для всей системы образования региона — торжественная церемония награждения победителей региональных этапов всероссийских педагогических конкурсов. Мероприятие, прошедшее в величественном концертном зале Новосибирского государственного педагогического университета, собрало цвет педагогического сообщества области — более 700 лучших специалистов из всех уголков региона.
«Конкурс — это важный элемент развития системы образования. Педагогическое сообщество нашего региона отличается сплочённостью, бережной взаимопомощью, надёжным наставничеством. Это отличная возможность не только вспомнить о результатах учеников наших педагогов, но и испытать гордость за результаты их профессионального и личностного развития. И, конечно же, отличная площадка для обмена опытом. Желаю, чтобы и сегодняшние, и будущие конкурсанты чувствовали растущую поддержку не только со стороны своих коллег, но и от учеников и их родителей, чтобы авторитет наших педагогов рос как в сельских, так и в городских территориях», — отметил губернатор Андрей Травников.
Среди награждённых — настоящие звёзды педагогики Новосибирской области. Абсолютным победителем в главной номинации «Учитель года» стал Михаил Шабанов, преподаватель истории и обществознания из лицея № 13 посёлка Краснообска. Его инновационные методики преподавания уже получили признание на всероссийском уровне. В номинации «Воспитатель года» высшую награду заслужила Светлана Клиппа из новосибирского детского сада № 85, разработавшая уникальную программу дошкольного образования.
Особую атмосферу мероприятию придало участие почётных гостей: сенатора Владимира Городецкого, митрополита Новосибирского и Бердского Никодима, а также представителей депутатского корпуса региона и города Новосибирска, финалистов профессиональных педагогических конкурсов. В общей сложности участие в мероприятии приняли более 700 выдающихся сотрудников образовательной системы Новосибирской области.
Завершилась церемония большим праздничным концертом с участием творческих коллективов области. Все победители регионального этапа получили право представлять Новосибирскую область на всероссийских финалах конкурсов, которые пройдут в сентябре 2025 года. По традиции абсолютный победитель конкурса «Учитель года» получит возможность провести открытый урок для губернатора и представителей областного правительства.