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Назначен заместитель министра дорожного хозяйства Челябинской области

Назначен заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: © РИА Новости

Соответствующее постановление подписано и опубликовано 25 апреля.

«Назначить Перебатова Павла Александровича заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области с 25 апреля 2025 года», — говорится в документе.

В декабре прошлого года сообщалось, что Перебатов был утвержден исполняющим обязанности начальника главного контрольного управления Челябинской области.

До этого был первый заместителем руководителя ГКУ.

Напомним, министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев с февраля этого года находится в СИЗО в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ. В числе обвиняемых также экс-руководитель челябинского Миндортранса Дмитрий Микулик, бывшие руководители и совладельцы АО «Южуралмост» и ЗАО «Южуралавтобан» Александр Зырянов и Константин Зарипов. Все они находятся в СИЗО.

Позже стало известно, новыми фигурантами уголовного дела стали первый заместитель начальника правового управления регионального Миндортранса Станислав Куликов, его предшественник на этом посту Алексей Плюта и заместитель начальника правого управления Миндортранса Ирина Клементьева.