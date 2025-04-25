Назначен заместитель министра дорожного хозяйства Челябинской области

Напомним, министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев с февраля этого года находится в СИЗО в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ. В числе обвиняемых также экс-руководитель челябинского Миндортранса Дмитрий Микулик, бывшие руководители и совладельцы АО «Южуралмост» и ЗАО «Южуралавтобан» Александр Зырянов и Константин Зарипов. Все они находятся в СИЗО.