Россия непобедима, пока будет помнить о героях прошлого. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе международной патриотической акции «Диктант Победы».
Он напомнил слова маршала Георгия Жукова о том, что народ, преодолевший тяжелые испытания, черпает в них силы для будущих побед.
«Мы наследники Великой Победы, которую завоевали для нас герои прошлого. Пока мы об этом помним, мы непобедимы. Победа была за нами, победа остается с нами, победа будет за нами», — сказал Медведев.
Председатель «Единой России» также отметил вклад партии в сохранение исторического наследия через проект «Историческая память». По его словам, активисты благоустраивают мемориалы, восстанавливают объекты культурного значения, проводят конкурсы школьных музеев и поддерживают ветеранов.
«Эта работа не ограничивается юбилейными рамками», — подчеркнул Медведев.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что победа будет за Россией.