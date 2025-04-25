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Медведев заявил, что Россия непобедима, пока помнит о героях прошлого

Зампред СБ РФ выступил с речью в ходе международной патриотической акции Диктант Победы.

Источник: РИА "Новости"

Россия непобедима, пока будет помнить о героях прошлого. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе международной патриотической акции «Диктант Победы».

Он напомнил слова маршала Георгия Жукова о том, что народ, преодолевший тяжелые испытания, черпает в них силы для будущих побед.

«Мы наследники Великой Победы, которую завоевали для нас герои прошлого. Пока мы об этом помним, мы непобедимы. Победа была за нами, победа остается с нами, победа будет за нами», — сказал Медведев.

Председатель «Единой России» также отметил вклад партии в сохранение исторического наследия через проект «Историческая память». По его словам, активисты благоустраивают мемориалы, восстанавливают объекты культурного значения, проводят конкурсы школьных музеев и поддерживают ветеранов.

«Эта работа не ограничивается юбилейными рамками», — подчеркнул Медведев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что победа будет за Россией.