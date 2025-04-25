Трамп обвинил Украину в развязывании конфликта с Россией

Американский президент ранее говорил также, что не видит «никакой возможности» получить согласие Москвы на присоединение соседней страны к НАТО. В начале апреля он заявил, что Россия еще до прихода к власти Владимира Путина исключала такую вероятность. Нереальным членство Киева в блоке называли глава Пентагона Пит Хегсет и спецпредставитель Трампа Кит Келлог. Отказ от этого стремления, как и признание контроля России над Крымом, содержались в предложениях для урегулирования, которые администрация Трампа передала Украине на переговорах в Париже 17 апреля. Их должны были обсуждать на встрече глав МИД Украины, США и стран Европы в Лондоне, но в итоге она состоялась на более низком уровне.