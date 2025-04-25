Трамп обвинил Украину в развязывании конфликта с Россией

«Я думаю, причиной начала войны стало то, что они начали говорить о вступлении в НАТО», — считает он. По мнению политика, если бы этот вопрос не был поднят, вероятность того, что конфликт не начался бы, «была бы гораздо выше». Трамп выразил уверенность, что Киев никогда не станет членом блока.
Такое мнение республиканец высказывает не впервые. Например, в феврале он заявил, что военные действия начались именно потому, что его предшественник Джо Байден пообещал Украине членство в альянсе. По словам Трампа, сразу после этого он понял: «Теперь у вас будет война».
Американский президент ранее говорил также, что не видит «никакой возможности» получить согласие Москвы на присоединение соседней страны к НАТО. В начале апреля он заявил, что Россия еще до прихода к власти Владимира Путина исключала такую вероятность. Нереальным членство Киева в блоке называли глава Пентагона Пит Хегсет и спецпредставитель Трампа Кит Келлог. Отказ от этого стремления, как и признание контроля России над Крымом, содержались в предложениях для урегулирования, которые администрация Трампа передала Украине на переговорах в Париже 17 апреля. Их должны были обсуждать на встрече глав МИД Украины, США и стран Европы в Лондоне, но в итоге она состоялась на более низком уровне.