Роль Казахстана в Великой Отечественной высоко оценили ученые России и ближнего зарубежья

АСТАНА, 25 апр — Sputnik. Международная научно-практическая конференция «О вкладе героев Великой Отечественной войны» с участием российских и казахстанских военных прошла в Национальном университете обороны Казахстана.
В мероприятии приняли участие руководство Минобороны, а также ученые военных и гражданских вузов Казахстана и ближнего зарубежья. В рамках конференции была организована тематическая выставка и экспозиция к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
О значении и важности воинов, внесших вклад на передовой и в тылу высказался военный атташе России в Казахстане Юрий Логинов.
Помимо огромного вклада в боевых действиях, величайшее значение и вклад были в тылу. Поскольку первые месяцы войны было захвачено значительное количество европейской территории Советского Союза и эти предприятия были эвакуированы на территорию Казахской ССР. Без боеприпасов, танков, хлеба и тушенки воевать невозможно.
Казахстан внес огромное значение в обеспечение надежного тыла фронта, подчеркнул военный атташе. И сейчас продолжается сотрудничество двух стран в сохранении памяти о Великой Отечественной, ведется активная работа в поиске.
«Буквально две недели назад в Казахстане были переданы личные вещи военнослужащего, которого подняли наши поисковики — молодежь из города Ижевска. Они обнаружили на Синявинских высотах личные вещи и они были переданы его родственникам. Я просто смотрел на лица родственников, это дорогого стоит на самом деле. Был обнаружен медальон, его нашли две девушки. У них глаза светятся так, что не передать словами», — сказал Юрий Логинов.
Он напомнил о недавней церемонии передачи останков летчика — уроженца Казахстана на Поклонной горе. Сейчас идет процесс передачи останков и личных вещей.
«Эта работа важна не только в канун Победы, она важна для поддержания связи между нашими народами, дружбы, единства. Государство было огромное и эту память нельзя терять», — подчеркнул военный атташе.
По данным Национального университета обороны Республики Казахстан, более 500 казахстанцев носят звание героя Советского Союза.
«Дальнейшие исследования, которые мы будем проводить, выявит еще героические подвиги наших соотечественников, которые принимали участие в годы Великой Отечественной войны», — сообщил начальник Национального университета обороны Республики Казахстан Аскар Мустабеков.
Буквальное недавно казахстанские поисковики отправились на Синявинские высоты в Ленинградскую область. Поиски останков и вещей павших воинов продолжаются. А главное, сохраняется память о героях войны, уверены участники конференции.