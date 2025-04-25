Роль Казахстана в Великой Отечественной высоко оценили ученые России и ближнего зарубежья

«Буквально две недели назад в Казахстане были переданы личные вещи военнослужащего, которого подняли наши поисковики — молодежь из города Ижевска. Они обнаружили на Синявинских высотах личные вещи и они были переданы его родственникам. Я просто смотрел на лица родственников, это дорогого стоит на самом деле. Был обнаружен медальон, его нашли две девушки. У них глаза светятся так, что не передать словами», — сказал Юрий Логинов.