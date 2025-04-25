Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты оценили вероятность полномасштабной войны между Индией и Пакистаном

Вечером в четверг, 24 апреля, на границе Индии и Пакистана произошла перестрелка. Индийская сторона утверждает, что пакистанские военные обстреляли ее позиции, в результате чего был открыт ответный огонь. Пакистан, в свою очередь, возлагает ответственность за провокации на индийскую армию. Усиление напряженности между странами началось после теракта в Джамму и Кашмире, в результате которого погибло более 20 человек. Могут ли события последних дней привести к масштабной войне между государствами? Редакция Новостей Mail собрала мнения экспертов по этому вопросу. Все подробности — в материале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Конфликт Индии и Пакистана

Пакистан 25 апреля заявил, что ответит «в полную силу» в случае атаки Индии на фоне обострения отношений между странами после теракта в Джамму и Кашмире, произошедшего 22 апреля. При этом Исламбад отверг связь с напавшими на туристов боевиками.

Ранее в ответ на действия террористов Индия закрыла границы для пакистанцев и аннулировала им действующие визы, но самым серьезным и провокационным решением стала приостановка Договора о водах Инда, который много лет регулировал распределение воды между странами — в случае прекращения действия документа Пакистан лишается до 80% источников водоснабжения.

В ночь на 25 апреля агентство ANI News сообщило, что Индия полностью перекрыла поток реки Инд в сторону Пакистана, закрыв все четыре шлюза, регулирующие воду через плотины и каналы. Отмечалось, что это первый случай подобной блокады с момента подписания Договора о водах Инда в 1960 году.

На фоне этого Исламабад объявил мобилизацию и привел войска в боеготовность. Власти Пакистана выпустили заявление, в котором говорится, что все попытки прекратить поставки воды в страну будут считаться «актом объявления войны». Министр обороны Пакистана в эфире SkyNews заявил, что мир должен беспокоиться по поводу противостояния двух ядерных держав, которое может обернуться полномасштабной войной.

Может ли ситуация перерасти в войну

Эксперт Борис Волхонский напомнил, что в последние годы из-за непростых отношений между Индией и Пакистаном в регионе часто происходили теракты, но они не приводили к открытому военному противостоянию. Однако в сегодняшней ситуации силовое решение конфликта эксперт не исключает.

Хотя в Индии, конечно, сильны антипакистанские настроения. Они сильны на разных уровнях, в том числе и во власти, поэтому полностью исключать возможность силового сценария развития я не могу.

Борис Волхонский
доцент Института стран Азии и Африки МГУ (цитата по «Известиям»)

Эксперт по Западной и Южной Азии Георгий Асатрян также отмечает, что в нынешней ситуации ничего принципиально нового нет. Несмотря на остроту момента, стороны смогут избежать вооруженного конфликта, считает ученый.

Ни Индии, ни Пакистану такой конфликт на данном этапе не нужен. Дели, вероятно, ограничится экономическими и дипломатическими мерами. Исламабад ответит, как сможет. Дело в том, что сегодня пакистанское руководство находится в сложной ситуации. С афганскими талибами у Исламабада напряженные отношения; одновременно, как давно фиксируют наблюдатели, внутри страны активизируются пакистанское крыло «Талибана» и другие экстремистские группировки.

Георгий Асатрян
научный сотрудник ИМВЭС, эксперт по Западной и Южной Азии

Эксперт ИМЭМО РАН Алексей Куприянов отметил, что теракт серьезно обострил отношения двух стран, но предпосылок для ядерной войны нет.

Обе стороны поигрывают мускулами и демонстрируют готовность ответить ударом на удар. Ядерной войны не будет, конвенционального конфликта, скорее всего, тоже, но возможны локальные удары по лагерям подготовки боевиков на территории пакистанского Кашмира.

Алексей Куприянов
руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН (цитата по «Известиям»)

Эксперт Елена Панина указывает, что в Индию с четырехдневным визитом прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он планирует обсудить тарифы, крупные военные и торговые контракты. И этот фактор нельзя исключать при влиянии на развитие политической ситуации в регионе.

Случайно ли совпадение даты теракта с визитом Вэнса? Вряд ли. Однако ответ на вопрос, кто из внешних игроков сыграл на эскалацию, пока остается невыясненным. Если, конечно, не вспоминать «добрым словом» англичан, в свое время «мастерски» разделивших Британскую Индию. С другой стороны, администрация Трампа и здесь может предложить свой «мирный план». Главный вопрос — насколько он будет результативен.

Елена Панина
директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ (цитата по «Известиям»)