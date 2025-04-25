Эксперты оценили вероятность полномасштабной войны между Индией и Пакистаном

Конфликт Индии и Пакистана
Пакистан 25 апреля заявил, что ответит «в полную силу» в случае атаки Индии на фоне обострения отношений между странами после теракта в Джамму и Кашмире, произошедшего 22 апреля. При этом Исламбад отверг связь с напавшими на туристов боевиками.
Ранее в ответ на действия террористов Индия закрыла границы для пакистанцев и аннулировала им действующие визы, но самым серьезным и провокационным решением стала приостановка Договора о водах Инда, который много лет регулировал распределение воды между странами — в случае прекращения действия документа Пакистан лишается до 80% источников водоснабжения.
В ночь на 25 апреля агентство ANI News сообщило, что Индия полностью перекрыла поток реки Инд в сторону Пакистана, закрыв все четыре шлюза, регулирующие воду через плотины и каналы. Отмечалось, что это первый случай подобной блокады с момента подписания Договора о водах Инда в 1960 году.
На фоне этого Исламабад объявил мобилизацию и привел войска в боеготовность. Власти Пакистана выпустили заявление, в котором говорится, что все попытки прекратить поставки воды в страну будут считаться «актом объявления войны». Министр обороны Пакистана в эфире SkyNews заявил, что мир должен беспокоиться по поводу противостояния двух ядерных держав, которое может обернуться полномасштабной войной.
Может ли ситуация перерасти в войну
Эксперт Борис Волхонский напомнил, что в последние годы из-за непростых отношений между Индией и Пакистаном в регионе часто происходили теракты, но они не приводили к открытому военному противостоянию. Однако в сегодняшней ситуации силовое решение конфликта эксперт не исключает.
Хотя в Индии, конечно, сильны антипакистанские настроения. Они сильны на разных уровнях, в том числе и во власти, поэтому полностью исключать возможность силового сценария развития я не могу.
Эксперт по Западной и Южной Азии Георгий Асатрян также отмечает, что в нынешней ситуации ничего принципиально нового нет. Несмотря на остроту момента, стороны смогут избежать вооруженного конфликта, считает ученый.
Ни Индии, ни Пакистану такой конфликт на данном этапе не нужен. Дели, вероятно, ограничится экономическими и дипломатическими мерами. Исламабад ответит, как сможет. Дело в том, что сегодня пакистанское руководство находится в сложной ситуации. С афганскими талибами у Исламабада напряженные отношения; одновременно, как давно фиксируют наблюдатели, внутри страны активизируются пакистанское крыло «Талибана» и другие экстремистские группировки.
Обе стороны поигрывают мускулами и демонстрируют готовность ответить ударом на удар. Ядерной войны не будет, конвенционального конфликта, скорее всего, тоже, но возможны локальные удары по лагерям подготовки боевиков на территории пакистанского Кашмира.
Эксперт Елена Панина указывает, что в Индию с четырехдневным визитом прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он планирует обсудить тарифы, крупные военные и торговые контракты. И этот фактор нельзя исключать при влиянии на развитие политической ситуации в регионе.
Случайно ли совпадение даты теракта с визитом Вэнса? Вряд ли. Однако ответ на вопрос, кто из внешних игроков сыграл на эскалацию, пока остается невыясненным. Если, конечно, не вспоминать «добрым словом» англичан, в свое время «мастерски» разделивших Британскую Индию. С другой стороны, администрация Трампа и здесь может предложить свой «мирный план». Главный вопрос — насколько он будет результативен.