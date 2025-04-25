Эксперты оценили вероятность полномасштабной войны между Индией и Пакистаном

Вечером в четверг, 24 апреля, на границе Индии и Пакистана произошла перестрелка. Индийская сторона утверждает, что пакистанские военные обстреляли ее позиции, в результате чего был открыт ответный огонь. Пакистан, в свою очередь, возлагает ответственность за провокации на индийскую армию. Усиление напряженности между странами началось после теракта в Джамму и Кашмире, в результате которого погибло более 20 человек. Могут ли события последних дней привести к масштабной войне между государствами? Редакция Новостей Mail собрала мнения экспертов по этому вопросу. Все подробности — в материале.