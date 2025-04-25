Лукашенко посоветовал не беситься в Польше и Литве по поводу трудовых мигрантов в Беларуси

«Надо прекратить всякие разговоры по поводу каких-то трудовых ресурсов. Надо эти ресурсы (имеющиеся в стране. — Прим. БЕЛТА) заставить работать и задействовать. То, чего не хватает, — люди едут (на работу в Беларусь. — Прим. БЕЛТА) не только из южных регионов бывшего Советского Союза, но и из России. Из Литвы, Латвии, даже из Польши, пусть немного, но они к нам едут, готовы работать. Смотрите на месте персонально каждую семью, каждого человека. Если вас это устраивает — принимайте на работу. Я уже об этом говорил. Чтобы не было крика, гвалта и шума, что мы там чужих берем. Не хотите чужих — работайте сами. Мы не настаиваем на том, чтобы приезжали из других республик. Но мы без этого в Витебской области не обойдемся. Поэтому и трудовая миграция — это нормально», — сказал Президент.