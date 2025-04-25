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Лукашенко согласовал назначение первого зампреда Витебского облисполкома

Глава государства в разговоре с зампредом отметил, что чиновнику предстоит непростая работа в регионе.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал кандидатуру на пост заместителя председателя Витебского облисполкома, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Первым зампредседателя Витебского облисполкома станет Сергей Левкович. Ранее он работал помощником президента — инспектором по Витебской области.

«Сергей Викторович, вы приняли решение или предложение, которое вам озвучил глава Администрации о переходе на работу первым заместителем губернатора в Витебскую область. То, что вы согласились на эту непростую должность, — я вам благодарен», — цитирует БелТА слова главы государства.

Президент добавил: на этом все благодарности заканчиваются, так как Левковичу предстоит непростая работа.

Ранее глава государства во время поездки в Толочинский район сообщил председателю Витебского райисполкома о том, что в регионе пройдут контрольные проверки, в ходе которых будет дана оценка развитию области за прошедшие годы.

«Будем разбираться со всеми», — подчеркнул президент.

Глава государства ранее заявил, что следующая пятилетка в Беларуси будет пятилеткой качества, а первый год пятилетки — 2025-й — станет Годом благоустройства страны.