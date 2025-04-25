Лукашенко согласовал назначение первого зампреда Витебского облисполкома

«Сергей Викторович, вы приняли решение или предложение, которое вам озвучил глава Администрации о переходе на работу первым заместителем губернатора в Витебскую область. То, что вы согласились на эту непростую должность, — я вам благодарен», — цитирует БелТА слова главы государства.