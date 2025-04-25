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В МИД РФ выпустили предупреждение для россиян, посещающих Молдову

В МИД РФ заявили, что молдавские власти продолжают дискриминационную политику в отношении российских граждан, въезжающих в Молдову.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Россиянам, планирующим поездки в Молдову, стоит учитывать риски, связанные с дискриминационной политикой по отношению к гражданам РФ, заявили в МИД России.

В ведомстве отметили, что прибывшие в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов часто подвергаются унизительной процедуре пристрастного досмотра, которая может длиться несколько часов, а ежедневно власти Молдовы отказывают во въезде нескольким десяткам граждан России.

«В течение таких проверок российским гражданам, в том числе детям, не предоставляются элементарные бытовые условия, включая обеспечение водой, питанием и возможностью связи с внешним миром. После этого гражданам нередко отказывают во въезде под надуманными предлогами или без объяснения причин», — говорится в сообщении МИД РФ.

Также зачастую в таких ситуациях ограничиваются возможности оказания консульской поддержки со стороны посольства России в Кишиневе, поскольку молдавские власти отказывают его сотрудникам в допуске к российским гражданам.

«В связи с этим МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам учитывать упомянутые риски при планировании поездок в Республику Молдова», — подчеркнули в российском МИД.

В молдавском Министерстве иностранных дел в ответ на указанное сообщение отметили, что Республика Молдова — безопасное и открытое для посетителей государство.

«Согласно закону, отказ во въезде получают только те лица, которые вызывают вопросы у компетентных органов. Все остальные могут наслаждаться известным молдавским гостеприимством», — заявило Министерство иностранных дел РМ.