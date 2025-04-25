В МИД РФ выпустили предупреждение для россиян, посещающих Молдову

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Россиянам, планирующим поездки в Молдову, стоит учитывать риски, связанные с дискриминационной политикой по отношению к гражданам РФ, заявили в МИД России.

В ведомстве отметили, что прибывшие в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов часто подвергаются унизительной процедуре пристрастного досмотра, которая может длиться несколько часов, а ежедневно власти Молдовы отказывают во въезде нескольким десяткам граждан России.

«В течение таких проверок российским гражданам, в том числе детям, не предоставляются элементарные бытовые условия, включая обеспечение водой, питанием и возможностью связи с внешним миром. После этого гражданам нередко отказывают во въезде под надуманными предлогами или без объяснения причин», — говорится в сообщении МИД РФ.