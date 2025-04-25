Алмаз Хисамутдинов стал руководителем исполкома Арского района РТ

До этого Хисамутдинов исполнял обязанности главы исполкома и менее чем за месяц успел ознакомиться с основными направлениями жизни муниципалитета. За это время он провел встречи с руководителями предприятий, представителями общественности, ветеранами и молодежью.
«Есть немало позитивных изменений, но жизнь идет вперед. Я наметил ключевые задачи, которые будем решать совместно на благо района», — отметил он.
До назначения в Арский район Алмаз Хисамутдинов возглавлял Управление ветеринарии Республики Татарстан. Впереди у него — участие в выборах в Совет района, после чего возможно утверждение в должности главы муниципального образования.