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Алмаз Хисамутдинов стал руководителем исполкома Арского района РТ

Алмаз Хисамутдинов официально утвержден в должности руководителя исполнительного комитета Арского района. Решение принято на 49-м очередном заседании районного Совета.

Источник: Государственный Совет Республики Татарстан

До этого Хисамутдинов исполнял обязанности главы исполкома и менее чем за месяц успел ознакомиться с основными направлениями жизни муниципалитета. За это время он провел встречи с руководителями предприятий, представителями общественности, ветеранами и молодежью.

«Есть немало позитивных изменений, но жизнь идет вперед. Я наметил ключевые задачи, которые будем решать совместно на благо района», — отметил он.

До назначения в Арский район Алмаз Хисамутдинов возглавлял Управление ветеринарии Республики Татарстан. Впереди у него — участие в выборах в Совет района, после чего возможно утверждение в должности главы муниципального образования.