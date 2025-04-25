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ОАЭ могут отменить безвизовый режим для граждан Узбекистана — причины

В Дубае задержали 15 граждан Узбекистана, подозреваемых в участии в уличном столкновении.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Объединенные Арабские Эмираты могут вновь ввести визовый режим для граждан Узбекистана. Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Ахрор Бурханов.

Это связано с тем, что в Дубае задержали 15 граждан Узбекистана, подозреваемых в участии в уличном столкновении.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что 20 апреля в Дубае произошло столкновение между двумя группировками, состоящими из граждан Узбекистана. В результате конфликта погиб человек. Задержаны 15 фигурантов.

Для разъяснения ситуации дипломаты Узбекистана встретились с руководством управления уголовного розыска Дубая, который занимается расследованием этого дела. Там сообщили, что по данному инциденту ведется следствие. В МИДе заявили, что Узбекистан сотрудничает с соответствующими правоохранительными органами по данной ситуации.

«В связи с инцидентом, произошедшим с участием граждан Узбекистана в городе Дубай, представители дипломатической миссии нашей страны провели встречу с руководством уголовного розыска эмирата. По информации эмиратской стороны, в рамках проводимого расследования по данному делу задержаны 15 граждан Узбекистана», — написал Бурханов в своем Telegram-канале.

В управлении также отметили, что «увеличение количества случаев нарушения закона со стороны граждан Узбекистана в последнее время может повлиять на безвизовый режим между двумя странами».

«Недавнее увеличение случаев правонарушений со стороны граждан Узбекистана может повлиять на безвизовый режим между двумя странами», — говорится в сообщении.

В этой связи МИД призвал узбекистанцев, находясь за рубежом, воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб репутации страны.