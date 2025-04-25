ОАЭ могут отменить безвизовый режим для граждан Узбекистана — причины

Для разъяснения ситуации дипломаты Узбекистана встретились с руководством управления уголовного розыска Дубая, который занимается расследованием этого дела. Там сообщили, что по данному инциденту ведется следствие. В МИДе заявили, что Узбекистан сотрудничает с соответствующими правоохранительными органами по данной ситуации.