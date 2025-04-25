Путин начал встречу с Уиткоффом

До этого Уиткофф встретился с главой РФПИ, спецпредставителем президента по торгово-инвестиционному сотрудничеству Кириллом Дмитриевым.
Кремль опубликовал видео начала встречи Уиткоффа и Путина в Кремле. Они поприветствовали друг друга на английском языке. В переговорах также участвуют помощник российского президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. С последним Уиткофф встретился до этого отдельно.
Спецпредставитель Дональда Трампа прилетел в российскую столицу утром 25 апреля. До этого Уиткофф и Путин встречались трижды: в 11 февраля и 13 марта в Москве, а также 11 апреля в Санкт-Петербурге. Помимо того, Уиткофф был в составе американской делегации на мартовских переговорах с Россией в Саудовской Аравии.
Рассказывая о последней встрече Путина и Уиткоффа, Кремль сообщал, что стороны обсуждали «аспекты украинского урегулирования», не приведя других деталей. Песков отмечал, что затронутые вопросы «весьма сложны» и ждать результатов моментально не стоит.
Материал дополняется.