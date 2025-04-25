Путин начал встречу с Уиткоффом

Спецпредставитель Дональда Трампа прилетел в российскую столицу утром 25 апреля. До этого Уиткофф и Путин встречались трижды: в 11 февраля и 13 марта в Москве, а также 11 апреля в Санкт-Петербурге. Помимо того, Уиткофф был в составе американской делегации на мартовских переговорах с Россией в Саудовской Аравии.