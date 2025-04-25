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Лукашенко намерен провести совещания с основными структурами в Беларуси

Теперь предстоит определиться с датой проведения совещания, ожидается, что этой тематикой будет заниматься в Администрации Президента.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что запланировал провести совещания с основными структурами в республике.

В пятницу он принял с докладом первого замглавы Администрации Президента Наталью Петкевич.

«Я запланировал проведение совещаний с основными структурами в стране — правительство, Национальный банк — поменялись руководители. И Администрация Президента. В ближайшем таком приближении. Поэтому хотел бы с вами поговорить на эту тему», — цитирует главу государства БелТА.

Президент поинтересовался, какие вопросы взяли на себя в Администрации, как видят совещания с основными структурами.

«Естественно, глава Администрации в курсе дела. Но только почему-то вы молчите — я вам предложил определиться, в какое время мы проведем эти совещания, когда это лучше будет. Поэтому вы определяйтесь к этому совещанию, какие проблемы надо озвучить президенту», — добавил белорусский лидер.

Кадровые перестановки.

После президентских выборов, состоявшихся в январе 2025 года, был сформирован новый состав правительства.

Так, Александр Турчин стал премьер-министром страны, а Романа Головченко назначили на пост председателя правления Нацбанка.

После белорусский лидер назначил замглавы Администрации президента Дмитрия Матусевича. Занимавший этот пост ранее Александр Егоров стал первым заместителем председателя правления Нацбанка.