Лукашенко намерен провести совещания с основными структурами в Беларуси

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что запланировал провести совещания с основными структурами в республике.
В пятницу он принял с докладом первого замглавы Администрации Президента Наталью Петкевич.
«Я запланировал проведение совещаний с основными структурами в стране — правительство, Национальный банк — поменялись руководители. И Администрация Президента. В ближайшем таком приближении. Поэтому хотел бы с вами поговорить на эту тему», — цитирует главу государства БелТА.
Президент поинтересовался, какие вопросы взяли на себя в Администрации, как видят совещания с основными структурами.
«Естественно, глава Администрации в курсе дела. Но только почему-то вы молчите — я вам предложил определиться, в какое время мы проведем эти совещания, когда это лучше будет. Поэтому вы определяйтесь к этому совещанию, какие проблемы надо озвучить президенту», — добавил белорусский лидер.
Кадровые перестановки.
После президентских выборов, состоявшихся в январе 2025 года, был сформирован новый состав правительства.
Так, Александр Турчин стал премьер-министром страны, а Романа Головченко назначили на пост председателя правления Нацбанка.
После белорусский лидер назначил замглавы Администрации президента Дмитрия Матусевича. Занимавший этот пост ранее Александр Егоров стал первым заместителем председателя правления Нацбанка.