Лукашенко намерен провести совещания с основными структурами в Беларуси

«Естественно, глава Администрации в курсе дела. Но только почему-то вы молчите — я вам предложил определиться, в какое время мы проведем эти совещания, когда это лучше будет. Поэтому вы определяйтесь к этому совещанию, какие проблемы надо озвучить президенту», — добавил белорусский лидер.