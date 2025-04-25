Лукашенко отреагировал на привлечение в Беларусь трудовых мигрантов из Пакистана

Александр Лукашенко отметил, что если «мы хотим сохранить свою страну, сохранить наш народ», быть суверенными, независимыми, строить Музей истории белорусской государственности и народа, любоваться, какими мы были и сколько веков живем, то в основе должна быть экономика, а это — люди.