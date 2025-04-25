Лукашенко отреагировал на привлечение в Беларусь трудовых мигрантов из Пакистана

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на привлечение трудовых мигрантов в Беларусь, в то числе из Пакистана, сообщает БелТА.
Президент прокомментировал одну из тем, которая обсуждается в интернете после его переговоров с лидерами Пакистана.
— Был такой разговор, они обратились к нам по поводу трудовых ресурсов, которые у них в избытке, а у нас не хватает, — подчеркнул глава государства.
Напомним, тогда президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, из какой страны Беларусь может принять до 150 тысяч работников.
На совещании 25 апреля Лукашенко заметил, что проблемы с трудовыми ресурсами есть и во многих страгнах региона, в том числе в России и ЕС.
— Естественно, как Европейский союз, Россия, так и, наверное, нам придется в ближайшем будущем согласиться на то, что у нас будут работать люди из других стран, — допустил глава государства.
По его словам, прежде всего речь идет об азиатских странах. Глава государства обратил внимание, что по время переговоров с делегацией Пакистана удалось договориться про выработку соответствующей программы, которая будет утверждена межправительственным соглашением.
— То есть нужно выработать механизм, чтобы не произошло так, как нас сегодня и наш народ пытаются пугать.
Президент заявил, что на указанной теме заинтересованные хотят взбудоражить белорусское общество. Вместе с тем глава государства напомнил свой тезис о том, что производительность труда в Беларуси в два-три раза ниже, чем в Европейском союзе.
Я могу по-народному сказать, непопулярно: ну если у нас кто-то боится иностранцев, надо работать тогда за троих, хотя бы за двоих, — отметил Лукашенко.
Он добавил, что в таком случае в ближайшие 10−15 лет речи о дефиците трудовых ресурсов идти не будет.
— Хотим мы этого? Не очень. Я говорю непопулярно, но откровенно, — заявил президент Беларуси.
Александр Лукашенко отметил, что если «мы хотим сохранить свою страну, сохранить наш народ», быть суверенными, независимыми, строить Музей истории белорусской государственности и народа, любоваться, какими мы были и сколько веков живем, то в основе должна быть экономика, а это — люди.
— Если мы хотим работать, управлять процессами, никакого страха нет, что к нам приедут (мигранты из других стран. — Ред.). Из тысячи человек будут у нас, допустим, 60 или 100 человек иностранцев, — обратил внимание президент.
Он уточнил, что это нормальная практика. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что в Беларуси достаточно трудовых ресурсов. По его словам, там, где не хватает, «мы просветим каждого человека и возьмем его жить на самой прекрасной земле — белорусской земле».
— Из любой страны. Тех, кто захочет работать.
Президент акцентировал внимание на том, что мигранты из разных стран должны быть рассредоточены по территории страны. Он добавил, что акцент будет также делаться на приглашении приезжать в Беларусь сразу семьями.
Тем временем Лукашенко высказался о восстановлении пострадавших районов от аварии на ЧАЭС: «Если бы мы этой проблемой не занимались, то Беларуси бы не существовало».
Кстати, Минтруда сказало, что пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 мая 2025.