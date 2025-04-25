Юрий Слюсарь прокомментировал итоги работы экс-губернатора Ростовской области

— Хотел бы поблагодарить присутствующего здесь Василия Юрьевича за работу в 2024 году. Я так отчитался и даже фильм с моим участием вы могли посмотреть, но в значительной степени это, конечно, работа Василия Юрьевича и той команды, которую он возглавлял. Результаты, которые достигнуты, это ваши результаты. Спасибо, — сказал Юрий Слюсарь.