Юрий Слюсарь прокомментировал итоги работы экс-губернатора Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь во время своего отчета о работе донского правительства за 2024 год поблагодарил экс-главу региона Василия Голубева.
— Хотел бы поблагодарить присутствующего здесь Василия Юрьевича за работу в 2024 году. Я так отчитался и даже фильм с моим участием вы могли посмотреть, но в значительной степени это, конечно, работа Василия Юрьевича и той команды, которую он возглавлял. Результаты, которые достигнуты, это ваши результаты. Спасибо, — сказал Юрий Слюсарь.
Напомним, об отставке Василия Голубева стало известно 4 ноября 2024 года. Позже чиновника назначили представителем от Законодательного собрания Ростовской области в Совете Федерации.
Юрий Слюсарь в статуте временно исполняющего обязанности губернатора возглавил область также в ноябре прошлого года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Добавим, также сегодня в ходе отчета перед парламентариями Юрий Слюсарь предложил актуализировать Стратегию социально-экономического развития Ростовской области.