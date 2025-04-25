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Юрий Слюсарь прокомментировал итоги работы экс-губернатора Ростовской области

Юрий Слюсарь поблагодарил за работу экс-губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Источник: сайт правительства Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь во время своего отчета о работе донского правительства за 2024 год поблагодарил экс-главу региона Василия Голубева.

— Хотел бы поблагодарить присутствующего здесь Василия Юрьевича за работу в 2024 году. Я так отчитался и даже фильм с моим участием вы могли посмотреть, но в значительной степени это, конечно, работа Василия Юрьевича и той команды, которую он возглавлял. Результаты, которые достигнуты, это ваши результаты. Спасибо, — сказал Юрий Слюсарь.

Напомним, об отставке Василия Голубева стало известно 4 ноября 2024 года. Позже чиновника назначили представителем от Законодательного собрания Ростовской области в Совете Федерации.

Юрий Слюсарь в статуте временно исполняющего обязанности губернатора возглавил область также в ноябре прошлого года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Добавим, также сегодня в ходе отчета перед парламентариями Юрий Слюсарь предложил актуализировать Стратегию социально-экономического развития Ростовской области.