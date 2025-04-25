Le Figaro: Макрон заявил, что не рассматривает новый роспуск французского парламента

Агентство Bloomberg на этой неделе сообщило, что французский президент в последние недели консультировался с ближайшими соратниками по поводу такого сценария. Как пишет Le Figaro со ссылкой на Макрона, эта информация является «чушью».
«Со стороны Bloomberg несерьезно писать это… Я никогда ничего подобного не говорил и не думал об этом», — заявил Макрон журналистам во время визита на Мадагаскар. При этом он признался, что ранее «допускал ошибки», которые в том числе «относятся и к роспуску ассамблеи».
Елисейский дворец в среду тоже официально опроверг информацию о том, что Макрон вновь рассматривает возможность роспуска французского парламента и проведения внеочередных выборов этой осенью после неудачного роспуска в июне 2024 года.