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Le Figaro: Макрон заявил, что не рассматривает новый роспуск французского парламента

Эммануэль Макрон заявил в четверг, что «никогда не рассматривал» возможность повторного роспуска Национального собрания, тем самым опровергнув информацию агентства Bloomberg, пишет французская газета Le Figaro.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство Bloomberg на этой неделе сообщило, что французский президент в последние недели консультировался с ближайшими соратниками по поводу такого сценария. Как пишет Le Figaro со ссылкой на Макрона, эта информация является «чушью».

«Со стороны Bloomberg несерьезно писать это… Я никогда ничего подобного не говорил и не думал об этом», — заявил Макрон журналистам во время визита на Мадагаскар. При этом он признался, что ранее «допускал ошибки», которые в том числе «относятся и к роспуску ассамблеи».

Елисейский дворец в среду тоже официально опроверг информацию о том, что Макрон вновь рассматривает возможность роспуска французского парламента и проведения внеочередных выборов этой осенью после неудачного роспуска в июне 2024 года.