Le Figaro: Макрон заявил, что не рассматривает новый роспуск французского парламента

«Со стороны Bloomberg несерьезно писать это… Я никогда ничего подобного не говорил и не думал об этом», — заявил Макрон журналистам во время визита на Мадагаскар. При этом он признался, что ранее «допускал ошибки», которые в том числе «относятся и к роспуску ассамблеи».