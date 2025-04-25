«Поэтому поляки и литовцы пусть успокоятся». Лукашенко обратился к Литве и Польше из-за трудовых мигрантов в Беларуси

— Я уже об этом говорил. Чтобы не было крика, гвалта и шума, что мы там чужих берем. Не хотите чужих — работайте сами. Мы не настаиваем на том, чтобы приезжали из других республик. Но мы без этого в Витебской области не обойдемся. Поэтому и трудовая миграция — это нормально, — подчеркнул президент Беларуси.