«Поэтому поляки и литовцы пусть успокоятся». Лукашенко обратился к Литве и Польше из-за трудовых мигрантов в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, согласовывая назначение Сергея Левковича первым заместителем председателя Витебского облисполкома, сказал Литве и Польше успокоиться из-за трудовых мигрантов в Беларуси, пишет БелТА.
— Надо прекратить всякие разговоры по поводу каких-то трудовых ресурсов. Надо эти ресурсы (имеющиеся в стране. — Ред.) заставить работать и задействовать. То, чего не хватает, — люди едут (на работу в Беларусь. — Ред.) не только из южных регионов бывшего Советского Союза, но и из России, — подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что пусть немного, но из Литвы, Польши, Латвии тоже едут и готовы работать в Беларуси. Он уточнил, что на месте следует смотреть каждую семью, каждого человека. По его словам, если все устраивает, то можно принимать на работу.
— Я уже об этом говорил. Чтобы не было крика, гвалта и шума, что мы там чужих берем. Не хотите чужих — работайте сами. Мы не настаиваем на том, чтобы приезжали из других республик. Но мы без этого в Витебской области не обойдемся. Поэтому и трудовая миграция — это нормально, — подчеркнул президент Беларуси.
По словам главы государства, поляки подначивают «наших этих беглых».
— Они боятся больше всего, что сюда пакистанцы приедут. Они боятся, что туда пойдут эти мигранты дополнительно. Поэтому поляки и литовцы пусть успокоятся, — акцентировал внимание президент.
Александр Лукашенко заверил, что никакие туркмены, узбеки, таджики, афганцы не уедут, добавив: они будут жить и работать в Беларуси — «которых мы примем».
— Поэтому им беситься там не надо и наших подкручивать, чтобы они шум поднимали, — заявил президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на привлечение в Беларусь трудовых мигрантов из Пакистана.
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