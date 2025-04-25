Лукашенко сказал, на что Беларусь согласится, как ЕС и Россия

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 апреля сказал, на что Беларусь согласится, как ЕС и Россия, передает БелТА.
Глава государства акцентировал внимание на том, что проблемы с трудовыми ресурсами есть во многих регионах и странах, в том числе в России, в Евросоюзе.
— Естественно, как Европейский союз, Россия, так и, наверное, нам придется в ближайшем будущем согласиться на то, что у нас будут работать люди из других стран. И прежде всего стран азиатских, — допустил президент Беларуси.
По его словам, во время переговоров с делегацией их Пакистана стороны договорились о том, что будет выработана соответствующая программа, которую утвердят межправительственным соглашением. Александр Лукашенко пояснил, что необходимо выработать механизм, чтобы не случилось так, «как нас сегодня и наш народ пытаются пугать».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на привлечение в Беларусь трудовых мигрантов из Пакистана.
Кроме того, Лукашенко обратился к Литве и Польше из-за трудовых мигрантов в Беларуси: «Поэтому поляки и литовцы пусть успокоятся».
Тем временем Лукашенко провел совещание по ситуации в чернобыльских районах 25 апреля.