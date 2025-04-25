Лукашенко сказал, на что Беларусь согласится, как ЕС и Россия

По его словам, во время переговоров с делегацией их Пакистана стороны договорились о том, что будет выработана соответствующая программа, которую утвердят межправительственным соглашением. Александр Лукашенко пояснил, что необходимо выработать механизм, чтобы не случилось так, «как нас сегодня и наш народ пытаются пугать».