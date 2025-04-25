В МИДе назвали убийство Москалика террористической атакой

Ее слова передает ТАСС.
«Российский военный был убит в результате террористической атаки в Москве», — сказала дипломат на брифинге.
По ее словам, главный вопрос — «как остановить войну в центре Европы, мира», когда каждый день «так много жертв».
Генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе 25 апреля. Он был заместителем начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России.
Автомобиль Volkswagen взорвался во дворе дома на бульваре Нестерова, 2. Возник пожар, его потушили. По данным Следственного комитета (СК), взрыв произошел в результате срабатывания самодельного устройства, начиненного поражающими элементами.
СК завел дело по ст. 105 УК (убийство, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы) и ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатых веществ, до 20 лет лишения свободы).