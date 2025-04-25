Лукашенко по-народному сказал, чего не хотят делать белорусы

— Я могу по-народному сказать, непопулярно: ну если у нас кто-то боится иностранцев, надо работать тогда за троих, хотя бы за двоих. И мы в ближайшие 10−15 лет вообще не будем говорить о дефиците трудовых ресурсов, — уточнил президент Беларуси.