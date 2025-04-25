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Лукашенко по-народному сказал, чего не хотят делать белорусы

Лукашенко высказался о том, чего не хотят делать белорусы.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко по-народному сказал, чего не хотят делать белорусы, пишет БелТА.

Глава государства, говоря о трудовых мигрантах, обратил внимание, что на указанной теме хотят взбудоражить белорусское общество. Вместе с тем президент напомнил про свой тезис, связанный с тем, что в Беларуси производительность труда пока в два-три раза ниже, чем в Европейском союзе.

— Я могу по-народному сказать, непопулярно: ну если у нас кто-то боится иностранцев, надо работать тогда за троих, хотя бы за двоих. И мы в ближайшие 10−15 лет вообще не будем говорить о дефиците трудовых ресурсов, — уточнил президент Беларуси.

Александр Лукашенко, развивая данную тему, добавил:

— Хотим мы этого? Не очень.

Глава государства подчеркнул, что говорит не популярно, однако откровенно. Он заявил, что если белорусы хотят сохранить страну, народ, оставаться суверенными и независимыми, строить Музей истории белорусской государственности и народа, любоваться, какими белорусы были и сколько веков уже живут, то в основе должна лежать экономика. Президент уточнил, что это люди.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на привлечение в Беларусь трудовых мигрантов из Пакистана.

Кроме того, Лукашенко обратился к Литве и Польше из-за трудовых мигрантов в Беларуси: «Поэтому поляки и литовцы пусть успокоятся».

Кстати, огромное многоэтажное здание в виде карты Беларуси появится в центре Минска.