В самарском реготделении партии «Зеленые» сменился лидер

Самарское областное подразделение партии «Зелёные» сменило своего лидера: руководство покинул генеральный директор ООО «ТрансЭко» Олег Комаров, исполнявший обязанности главы регионального отделения с мая 2020 года.
Об этом стало известно непосредственно от самого Олега Комарова, который уточнил, что одновременно прекратил членство в данной партии.
Официальная страница партии ещё не успела обновить сведения о новом руководстве. Однако известно, что освободившуюся позицию председателя региональной организации заняла Юлия Мичурина.
Согласно сведениям из Единого госреестра юридических лиц («Спарк-Интерфакс»), соответствующая запись появилась там 21 апреля текущего года. Об этом сообщает «Самарское Обозрение».
Согласно открытым источникам, Юлии Мичуриной 44 года. Ранее она участвовала в выборах в депутаты Самарской областной Думы в качестве кандидата от партии «Зелёные» в 2021 году.
Тогда её местом работы значилось ООО «ТрансЭко», должность — заместителя гендиректора. Раньше она работала в администрации Красноглинского района, возглавляемого в тот период самим Олегом Комаровым перед его возвращением в предпринимательскую сферу.
О дальнейших политических планах и перспективах участия партии в региональных выборах сентября 2025 года пока ничего конкретного не сообщалось.
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