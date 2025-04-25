В Кишиневе проведут акцию «Бессмертный полк», несмотря на запреты

КИШИНЕВ, 25 апр — РИА Новости. Общественники и молдавская оппозиция намерены провести 9 мая в День Победы шествие «Бессмертного полка» на центральной площади Кишинева, несмотря на отказ властей согласовать маршрут, заявил в пятницу лидер координационного комитета «Победа» Алексей Петрович по итогам специального заседания в городском совете молдавской столицы.
Ранее правительство Молдавии объявило, что на центральной площади молдавской столицы 9 мая пройдут мероприятия, посвященные Дню Европы с участием иностранных делегаций. Этот шаг оппозиция рассматривает как очередную попытку властей вытеснить традиционное празднование Дня Победы, которое долгие годы проводилось именно на главной площади столицы с многотысячным шествием «Бессмертного полка». Основной площадкой для празднования 9 мая власти Молдавии планируют сделать городской парк «Валя Морилор», расположенный вдали от центра Кишинева. В предыдущие годы шествие «Бессмертного полка» традиционно проходило по центральным улицам города с выходом на площадь Великого национального собрания.
Сегодня в мэрии Кишинева прошла третья встреча общественных деятелей, политиков, представителей власти, в ходе которых обсуждались вопросы празднования Дня Победы 9 мая в столице республики. Представители координационного комитета предлагали властям компромиссный вариант — временно предоставить проезжую часть у площади для формирования колонны, однако Государственная канцелярия отклонила это предложение. Наш призыв встречать на площади День Победы, собираться и готовиться к шествию «Бессмертного полка» остается в силе.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики — 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.