Боевые вертолеты и самолеты пролетели парадом над Минским морем (видео)

В тренировке, помимо белорусской авиации, приняли участие истребители ВКС РФ. Репетиция прошла в небе над Заславским водохранилищем. Воздушными суднами управляли лучшие летчики Беларуси и России.
Боевые вертолеты и самолеты пролетели в составе восьми групп. Открыли тренировку три вертолета Ми-8МТВ5, несущие государственный флаг Беларуси, флаг «80 лет Победы» и флаг Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны республики.
Следом за ними пролетели вертолеты Ми-8 и Ми-35. Далее «клином» прошла группа в составе военно-транспортного самолета Ан-26 и звена учебно-боевых самолетов Як-130. Продолжили тренировку шесть штурмовиков Су-25 и шесть истребителей Су-30СМ.
Российские летчики также пролетели на тридцатых «сушках» ― в боевом порядке «ромб». Завершили репетиционный показ громадный транспортник Ил-76 в сопровождении учебно-боевых Л-39.