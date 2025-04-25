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Боевые вертолеты и самолеты пролетели парадом над Минским морем (видео)

Первая тренировка воздушного парада по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошла под Минском. Смотрите на видео, как будет выглядеть самая зрелищная часть торжества, запланированного на 9 мая.

Источник: Sputnik.by

В тренировке, помимо белорусской авиации, приняли участие истребители ВКС РФ. Репетиция прошла в небе над Заславским водохранилищем. Воздушными суднами управляли лучшие летчики Беларуси и России.

Боевые вертолеты и самолеты пролетели в составе восьми групп. Открыли тренировку три вертолета Ми-8МТВ5, несущие государственный флаг Беларуси, флаг «80 лет Победы» и флаг Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны республики.

Следом за ними пролетели вертолеты Ми-8 и Ми-35. Далее «клином» прошла группа в составе военно-транспортного самолета Ан-26 и звена учебно-боевых самолетов Як-130. Продолжили тренировку шесть штурмовиков Су-25 и шесть истребителей Су-30СМ.

Российские летчики также пролетели на тридцатых «сушках» ― в боевом порядке «ромб». Завершили репетиционный показ громадный транспортник Ил-76 в сопровождении учебно-боевых Л-39.