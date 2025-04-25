Боевые вертолеты и самолеты пролетели парадом над Минским морем (видео)

Следом за ними пролетели вертолеты Ми-8 и Ми-35. Далее «клином» прошла группа в составе военно-транспортного самолета Ан-26 и звена учебно-боевых самолетов Як-130. Продолжили тренировку шесть штурмовиков Су-25 и шесть истребителей Су-30СМ.