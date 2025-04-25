Трамп заявил, что не верит в лазейки для третьего срока

«Я бы предпочел не обсуждать это сейчас, но, как вы знаете, есть некоторые лазейки, которые обсуждались и которые хорошо известны. Но я не верю в лазейки. Я не верю в использование лазеек», — сказал президент США, когда журналист попросил прокомментировать более ранее заявление Трампа о методах остаться у власти.