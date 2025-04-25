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Трамп заявил, что не верит в лазейки для третьего срока

Президент США Дональд Трамп знает о «некоторых лазейках», позволяющих избираться на третий срок, но предпочитает не верить в них.

Источник: Reuters

Об этом сам глава Белого Дома заявил в интервью журналу Time по итогам первых ста дней на посту.

«Я бы предпочел не обсуждать это сейчас, но, как вы знаете, есть некоторые лазейки, которые обсуждались и которые хорошо известны. Но я не верю в лазейки. Я не верю в использование лазеек», — сказал президент США, когда журналист попросил прокомментировать более ранее заявление Трампа о методах остаться у власти.

Хозяин Белого дома ушел от ответа и когда репортер Time уточнил, хочет ли он баллотироваться в вице-президенты США, если его действующий заместитель Джей Ди Вэнс выдвинет свою кандидатуру на пост главы государства. Вместо прямого ответа на этот вопрос Трамп заявил, что «хорошо справляется», и рассказал, что недавно сдал когнитивный тест на 100%. Политик назвал его «сложным экзаменом».

Очередные выборы президента США пройдут в 2028 году. Согласно американской конституции, никто не может быть избран главой государства более двух раз.

В конце марта в интервью NBC News Дональд Трамп заявил, что многие американцы желали бы видеть его в качестве президента на третьем сроке.

На днях в официальном магазине Трампа появились товары с надписью «Trump 2028». На сайте можно выбрать с ней кепки, футболки и охладители для напитков.