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Лукашенко сказал о страхе белорусов перед приездом трудовых мигрантов из-за рубежа

Лукашенко сообщил про страх белорусов перед приездом трудовых мигрантов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил про страх белорусов перед приездом трудовых мигрантов, сообщает БелТА.

Президент пояснил, что если белорусы хотят сохранить свои страну и народ, оставаться независимыми и суверенными, строить Музей истории белорусской государственности и народа (подробнее — здесь), любоваться, какими были и сколько веков уже живут, то в основе этого должна лежать экономика. Он добавил, что, а это — люди.

— Если мы хотим работать, управлять процессами, никакого страха нет, что к нам приедут (мигранты из других стран. — Прим. Ред), — подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, из тысячи человек, к примеру, будет 60 или 100 человек иностранцев. И подобное, заметил глава государства, является нормальной практикой. Кроме того, президент обратил внимание, что в стране достаточно трудовых ресурсов. Он уточнил, что где их не хватает, то «, мы просветим каждого человека и возьмем его жить на самой прекрасной земле — белорусской земле».

— Из любой страны. Тех, кто захочет работать, — подчеркнул президент Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на привлечение в Беларусь трудовых мигрантов из Пакистана.

Кстати, белорусы обязаны сдать биометрию для пользования SIM-картами в России.

Тем временем белорусы отдохнут три дня подряд, но будут работать в субботу 26 апреля.