Лукашенко сказал о страхе белорусов перед приездом трудовых мигрантов из-за рубежа

По его словам, из тысячи человек, к примеру, будет 60 или 100 человек иностранцев. И подобное, заметил глава государства, является нормальной практикой. Кроме того, президент обратил внимание, что в стране достаточно трудовых ресурсов. Он уточнил, что где их не хватает, то «, мы просветим каждого человека и возьмем его жить на самой прекрасной земле — белорусской земле».