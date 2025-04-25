В Воронежской области пересмотрят формат помощи семьям участников СВО

Об этом сообщили в правительстве региона.
По словам Александра Гусева, одной только бытовой помощи недостаточно — важно учитывать и эмоциональное состояние близких бойцов, вовремя реагировать на проблемы, которые не всегда лежат на поверхности.
Важно выстроить такую систему поддержки, которая не будет вызывать раздражение у семей, но при этом позволит нам быть в курсе их реальных потребностей. Недостаточно просто помочь с ремонтом — нужно еще понять, всё ли благополучно в семье.
Губернатор поручил в течение месяца изучить лучшие региональные практики и обсудить возможные изменения в подходе к оказанию помощи. По итогам анализа планируется внедрить более комплексную и чувствительную систему поддержки.