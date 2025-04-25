Юрий Слюсарь объяснил закрытие роддомов в Ростовской области

— Основная проблема связана даже не с их закрытием, а скорее с их укрупнением. Дело даже не столько в экономике, сколько в том, что просто осуществляется деградация персонала. Меньше 50 родов в год для учреждения фактически дисквалифицирует и врачей, и медперсонал, а также не обеспечивает должного качества оказания услуг, — отметил Юрий Слюсарь.