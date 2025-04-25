Юрий Слюсарь объяснил закрытие роддомов в Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь после своего отчета о работе донского правительства за 2024 год прокомментировал ситуацию с «закрытием родильных домов».
Донской глава уточнил, что в регионе существуют три уровня учреждений, в которых оказывают помощь будущим мамам. При этом учреждения первого уровня находятся в небольших населенных пунктах, где обычно проводят не так много родов, что в итоге влияет на качество акушерского сопровождения.
— Основная проблема связана даже не с их закрытием, а скорее с их укрупнением. Дело даже не столько в экономике, сколько в том, что просто осуществляется деградация персонала. Меньше 50 родов в год для учреждения фактически дисквалифицирует и врачей, и медперсонал, а также не обеспечивает должного качества оказания услуг, — отметил Юрий Слюсарь.
Врачей таких родильных домов переводят, а плановую госпитализацию продолжают в существующих учреждениях первого и второго уровня. В особых случаях пациенток направляют в больницы третьего уровня в Ростове-на-Дону. Кроме того, в каждой ЦРБ существуют экстренные родильные залы.
— Количество роддомов со сниженной интенсивностью родов конечно. Дискуссия осталась только по боковскому родильному дому. Но другого варианта нет, иначе мы будет получать ухудшение качества услуг, — сказал Юрий Слюсарь.
Добавим, в своем отчете врио главы области также сообщил, что сейчас основные усилия властей направлены на повышение рождаемости. Если в 2022 году число родившихся детей, по отношению к 2021 году, снизилось почти на 9%, то в 2024 году, по отношению к 2023 году, снижение составило 1,5%. В прошлом году в области на свет появились более 31,7 тысячи младенцев.