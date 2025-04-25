Суд удовлетворил ходатайство бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева об УДО

По версии следствия, в 2009 году преступная группа, основанная Контеевым, вымогала у бизнесмена из Курганской области долю в уставном капитале. Как мы писали ранее, пострадавшим по этому делу проходил бизнесмен Максим Краснов. Он владел фирмой ООО «Урал», занимавшейся растаможкой грузов, которые шли на четвертую овощебазу. Считалось, что Контеев на протяжении длительного времени контролировал работу этого предприятия.