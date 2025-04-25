Суд удовлетворил ходатайство бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева об УДО

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.
Согласно решению суда, Виктор Контеев выйдет на свободу на 6 лет и 3 месяца раньше. В местах лишения свободы он провел 13 лет и 8 месяцев.
— На осужденного Контеева возложена обязанность в течение оставшейся неотбытой части наказания незамедлительно встать на учет в уполномоченном специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за осужденными, освобожденными условно-досрочно; не менять постоянного места жительства без уведомления и не реже двух раз в месяц являться на регистрацию в УИС, — отмечают в суде.
Бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев был осужден за различные преступления, в том числе вымогательство, покушение на убийство, мошенничество в особо крупном размере и легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
По совокупности приговоров Виктору Контееву было назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей с последующим ограничением свободы сроком на 1 год.
Постановление суда не вступило в законную силу. Вероятно, оно будет обжаловано прокуратурой.
— Радоваться пока рано, впереди апелляция, — добавил адвокат Сергей Колосовский, представляющий интересы Контеева.
По версии следствия, в 2009 году преступная группа, основанная Контеевым, вымогала у бизнесмена из Курганской области долю в уставном капитале. Как мы писали ранее, пострадавшим по этому делу проходил бизнесмен Максим Краснов. Он владел фирмой ООО «Урал», занимавшейся растаможкой грузов, которые шли на четвертую овощебазу. Считалось, что Контеев на протяжении длительного времени контролировал работу этого предприятия.