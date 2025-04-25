День Победы и День Европы в Молдове должны объединять людей, а не разъединять: Почему власти превратили «дележку» главной площади Кишинева в скандальную склоку

Но! Обычно это (начало шествия к Мемориалу) происходит ранним утром, когда (по опыту прошлых лет) праздновать День Европы в центр столицы почти НИКТО не приходит. И ранее — одно другому не мешало. Бывал я на этих Днях Европы — показное веселье и минимум народа. Минимум по сравнению с шествием «Бессмертного полка»…