День Победы и День Европы в Молдове должны объединять людей, а не разъединять: Почему власти превратили «дележку» главной площади Кишинева в скандальную склоку

А давайте попытаемся расставить точки над «и» в нашем отношении ко Дню Европы 9 мая в центре Кишинева. Пропагандисты ПАС пытаются показать, что оппозиция против Дня Европы. Это, конечно, бред собачий.
А не бред, то, что в этом году (в год парламентских выборов) правительство Молдовы уперлось рогом, не отдавая ни пяди Площади Великого Национального Собрания под Марш Победы. Вернее, под место, откуда Марш и «Бессмертный полк» стартуют.
Но! Обычно это (начало шествия к Мемориалу) происходит ранним утром, когда (по опыту прошлых лет) праздновать День Европы в центр столицы почти НИКТО не приходит. И ранее — одно другому не мешало. Бывал я на этих Днях Европы — показное веселье и минимум народа. Минимум по сравнению с шествием «Бессмертного полка»…
Зачем сейчас устраивать пляски с запретом собираться людям с утра на Марш Победы — непонятно. Вернее, понятно. И потому еще более муторно.
Кстати, в прошлом году те, кто принимал участие в Марше Победы, зачастую возвращались на ПВНС, присоединялись к тем, кто празднует День Европы. И никто никому не мешал. От слова вообще. Но нынче власти, вместо единения, создают еще более сильный раскол в обществе.
Заставили же дураков Богу молиться.
В такой маленькой стране, как наша, такой раздрай… Эти праздники — День Победы и День Европы — должны, вообще-то, объединять людей, а не разъединять их. Но в Молдове почему-то все не так…
Чем ближе ко Дню Победы, тем интереснее. Посмотрим, что нас ждет на 80-летие Великой Победы…
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Дело всё ещё в суде: Глава МВД заявила, что в деле о гибели бизнес-леди Любови Бабуцки в салоне красоты в Кишинёве были уничтожены и изменены важные улики.
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