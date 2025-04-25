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На Кубани могут увеличить количество одномандатных округов до девяти

В Краснодарском крае количество одномандатных избирательных округов на выборах в Государственную думу может быть увеличено до девяти. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект новой схемы округов, предложенной избирательной комиссией региона на заседании ЦИК России.

Источник: Коммерсантъ

Согласно действующему порядку, с 2015 года на Кубани функционируют восемь одномандатных округов: Краснодарский, Красноармейский, Славянский, Туапсинский, Сочинский, Тихорецкий, Армавирский и Каневской. В новой схеме предлагается разделить регион на девять округов: Центральный, Северо-Западный, Юго-Западный, Западный, Черноморский, Южный, Юго-Восточный, Восточный и Северный.

Наибольшие изменения затронули Краснодар, который будет разделен на три округа: Центральный, Северо-Западный и Юго-Западный. При этом границы пяти других округов остались практически без изменений.

По состоянию на 1 января 2025 года на Кубани числится 4,42 млн избирателей. Проект новой схемы уже одобрен Центральной избирательной комиссией и направлен на рассмотрение в Госдуму.

Согласно законодательству, схема будет действовать на протяжении десяти лет, а выборы в Государственную думу по обновленной системе состоятся в 2026 и 2031 годах. В 89 регионах России будут образованы 225 одномандатных округов.