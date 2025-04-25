На Кубани могут увеличить количество одномандатных округов до девяти

В Краснодарском крае количество одномандатных избирательных округов на выборах в Государственную думу может быть увеличено до девяти. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект новой схемы округов, предложенной избирательной комиссией региона на заседании ЦИК России.