Единый бюджет Нижнего Новгорода и Кстова сформируют до конца года

Об этом 24 апреля заявил Юрий Шалабаев на встрече с главными редакторами нижегородских СМИ. По словам мэра, в настоящее время идет совместная работа органов власти Нижнего Новгорода и Кстовского округа над этим и рядом других вопросов.
«Нужно понимать что Кстовский округ становится районом не как Автозаводский, Приокский и так далее, а входит в состав нового большого городского округа. Все населенные пункты и деревни Кстовского округа сохраняют свой статус. Сейчас переходный период до конца года, идет формирование новых органов власти, утверждение устава, структуры администрации, будет новый состав думы», — рассказал Шалабаев.
По его словам, в рамках работы над единым бюджетом будут сделаны подходы к выстраиванию единой системы социального обеспечения, образования, культуры, спорта. «По каждому направлению составлена дорожная карта, которая реализуется», -заключил градоначальник.
Напомним, после присоединения Кстова к Нижнему Новгороду обновились «Яндекс Карты».