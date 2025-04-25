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Единый бюджет Нижнего Новгорода и Кстова сформируют до конца года

Работа над формированием единого бюджета Нижнего Новгорода и Кстова завершится до конца года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом 24 апреля заявил Юрий Шалабаев на встрече с главными редакторами нижегородских СМИ. По словам мэра, в настоящее время идет совместная работа органов власти Нижнего Новгорода и Кстовского округа над этим и рядом других вопросов.

«Нужно понимать что Кстовский округ становится районом не как Автозаводский, Приокский и так далее, а входит в состав нового большого городского округа. Все населенные пункты и деревни Кстовского округа сохраняют свой статус. Сейчас переходный период до конца года, идет формирование новых органов власти, утверждение устава, структуры администрации, будет новый состав думы», — рассказал Шалабаев.

По его словам, в рамках работы над единым бюджетом будут сделаны подходы к выстраиванию единой системы социального обеспечения, образования, культуры, спорта. «По каждому направлению составлена дорожная карта, которая реализуется», -заключил градоначальник.

Напомним, после присоединения Кстова к Нижнему Новгороду обновились «Яндекс Карты».