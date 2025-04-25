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«Рвут на части». Трамп обвинил другие страны в неустойчивости США

ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнее положение Соединённых Штатов является неустойчивым, поскольку страна, по его словам, терпит колоссальные убытки от других государств, включая союзников, и пообещал восстановить её мощь и благосостояние.

Источник: © РИА Новости

«Сейчас наша страна неустойчива. Нас рвут на части — другие страны, другие армии, другие люди. Мы защищаем государства бесплатно или почти бесплатно, и так быть не должно», — заявил Трамп в интервью журналу Time, опубликованном в пятницу.

Он подчеркнул, что США «терпят убытки на сотни миллиардов долларов» из-за торговли с Китаем и странами ЕС, добавив, что «в ряде случаев дружественные страны ведут себя хуже врагов». По его словам, это «неустойчивая модель» и результат политики его предшественника Джо Байдена, который «допустил опасный уровень зависимости».

«Когда дело дойдёт до предела, вы увидите нечто, чего мир ещё не видел. Мы сделаем страну сильной, мощной и очень богатой», — пообещал Трамп.