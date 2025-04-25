Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Разбосячились — дальше некуда». Лукашенко вскрыл жуликоватые схемы и раскритиковал за падеж

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время мероприятия, посвященного развитию районов, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, высказал ряд нареканий по работе в восточных регионах Беларуси. Выводы были сделаны в том числе по итогам недавних рабочих поездок главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко намерен проанализировать итоги возрождения территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

«У нас хватает на западе проблем, но не столько, сколько на востоке. Разбосячились — дальше некуда. Я вот побывал в Витебской области. Где бы я ни был, поручил: давайте серьезно проверим после моей поездки. Куча вопросов», — констатировал глава государства.

В качестве примера он привел посещение в Копыси сыродельного производства: «10−15 лет тому назад построили, хорошее предприятие и оборудование современное. Бери молоко, перерабатывай, сыры продавай. Вон в России с руками, с ногами (забирают. — Прим. БЕЛТА) — зарабатывайте деньги. Так они ж мне в открытую врут. Спрашиваю, а сколько можете переработать? — 200 тонн. А перерабатывает 60. Да ничего подобного! Там были жуликоватые схемы. Не 60 переработают там, а две тонны в сутки. А остальное молоко, что получали, перепродавали и на этом зарабатывали. Это как называется? Ну это мы в ближайшее время разберемся».

Нарекания были высказаны и в связи с большими показателями по падежу скота. «Начали разбираться по падежу — жуть. Я не могу публично об этом даже сказать. И что, у Ивана Ивановича Крупко (председатель Гомельского облисполкома. — Прим. БЕЛТА), вчерашнего министра, этого нет? Сплошь и рядом. И они мне рассказывают: “Вы знаете, Александр Григорьевич, вы не волнуйтесь, мы к середине года показатели по падежу выровняем”, — поделился подробностями Александр Лукашенко. — Слушайте, я деревенский мужик, работал в сельском хозяйстве. Я не понимаю: если теленок пал, как можно его выровнять? Мне не понятно, как выровняете эти показатели. Мне ж не показатели, Иван Иванович, нужны. Мне нужен живой скот. Потому что теленок — это будущая корова или будущий бычок, который пойдет на откорм. А, значит, это молоко и говядина».