«Разбосячились — дальше некуда». Лукашенко вскрыл жуликоватые схемы и раскритиковал за падеж

Лукашенко намерен проанализировать итоги возрождения территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС.
«У нас хватает на западе проблем, но не столько, сколько на востоке. Разбосячились — дальше некуда. Я вот побывал в Витебской области. Где бы я ни был, поручил: давайте серьезно проверим после моей поездки. Куча вопросов», — констатировал глава государства.
В качестве примера он привел посещение в Копыси сыродельного производства: «10−15 лет тому назад построили, хорошее предприятие и оборудование современное. Бери молоко, перерабатывай, сыры продавай. Вон в России с руками, с ногами (забирают. — Прим. БЕЛТА) — зарабатывайте деньги. Так они ж мне в открытую врут. Спрашиваю, а сколько можете переработать? — 200 тонн. А перерабатывает 60. Да ничего подобного! Там были жуликоватые схемы. Не 60 переработают там, а две тонны в сутки. А остальное молоко, что получали, перепродавали и на этом зарабатывали. Это как называется? Ну это мы в ближайшее время разберемся».
Нарекания были высказаны и в связи с большими показателями по падежу скота. «Начали разбираться по падежу — жуть. Я не могу публично об этом даже сказать. И что, у Ивана Ивановича Крупко (председатель Гомельского облисполкома. — Прим. БЕЛТА), вчерашнего министра, этого нет? Сплошь и рядом. И они мне рассказывают: “Вы знаете, Александр Григорьевич, вы не волнуйтесь, мы к середине года показатели по падежу выровняем”, — поделился подробностями Александр Лукашенко. — Слушайте, я деревенский мужик, работал в сельском хозяйстве. Я не понимаю: если теленок пал, как можно его выровнять? Мне не понятно, как выровняете эти показатели. Мне ж не показатели, Иван Иванович, нужны. Мне нужен живой скот. Потому что теленок — это будущая корова или будущий бычок, который пойдет на откорм. А, значит, это молоко и говядина».