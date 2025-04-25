«Разбосячились — дальше некуда». Лукашенко вскрыл жуликоватые схемы и раскритиковал за падеж

Нарекания были высказаны и в связи с большими показателями по падежу скота. «Начали разбираться по падежу — жуть. Я не могу публично об этом даже сказать. И что, у Ивана Ивановича Крупко (председатель Гомельского облисполкома. — Прим. БЕЛТА), вчерашнего министра, этого нет? Сплошь и рядом. И они мне рассказывают: “Вы знаете, Александр Григорьевич, вы не волнуйтесь, мы к середине года показатели по падежу выровняем”, — поделился подробностями Александр Лукашенко. — Слушайте, я деревенский мужик, работал в сельском хозяйстве. Я не понимаю: если теленок пал, как можно его выровнять? Мне не понятно, как выровняете эти показатели. Мне ж не показатели, Иван Иванович, нужны. Мне нужен живой скот. Потому что теленок — это будущая корова или будущий бычок, который пойдет на откорм. А, значит, это молоко и говядина».