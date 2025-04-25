Лукашенко предупредил о совещании с правительством и Нацбанком Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 апреля, принимая с докладом первого заместителя главы Администрации президента Наталью Петкевич, предупредил о совещании с правительством и Нацбанком Беларуси, сообщает БелТА.
— Я запланировал проведение совещаний с основными структурами в стране — правительство, Национальный банк — поменялись руководители. И Администрация президента. В ближайшем таком приближении, — уточнил Александр Лукашенко.
Глава государства, обращаясь к Петкевич, отметил, что хотел бы на указанную тему с ней поговорить.
— У вас как там дела, какие вы вопросы взяли на себя в Администрации президента, какими вопросами занимаетесь и как вы вообще видите это совещание? — поинтересовался президент.
Лукашенко сказал Петкевич, что хотел бы, чтобы именно она занялась указанной тематикой. Вместе с тем он уточнил, что глава Администрации в курсе дела.
— Но только почему-то вы молчите — я вам предложил определиться, в какое время мы проведем эти совещания, когда это лучше будет. Поэтому вы определяйтесь к этому совещанию, какие проблемы надо озвучить президенту, — обратил внимание глава государства.
Кроме того, президент Беларуси, общаясь с Натальей Петкевич, добавил:
— Но чтобы вы понимали, после президентских выборов, что у нас меняется, что не меняется, в каком направлении политическому штабу и кадровому действовать.
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