AP: главе Пентагона открыли незащищенный доступ в интернет для переписки в Signal

Они также сообщили, что аналогичные нарушения были зафиксированы и среди других сотрудников военного ведомства, которые использовали незащищенные каналы связи для обхода корпоративных ограничений и доступа к заблокированным интернет-ресурсам. Агентство отмечает, что подобные действия повышают риск утечки секретной военной информации.
Издание отмечает, что Пентагон использует несколько защищенных каналов связи для передачи информации — от низкого уровня конфиденциальности до совершенно секретной.
Как сообщил один из осведомленных источников, изначально Хегсет планировал для выхода в Signal использовать личные устройства с с подключением к Wi-Fi в своем кабинете, однако впоследствии потребовал провести выделенную интернет-линию к своему рабочему месту для доступа со стационарного ПК.
По свидетельству собеседников Associated Press, порой на столе главы Пентагона стояли три компьютера: личный, для работы с секретными данными и отдельный для обработки конфиденциальной оборонной информации.
Отмечается также, что в Пентагоне действует строгий запрет на использование личных электронных устройств. При входе в здание все гаджеты изымаются службой безопасности и хранятся в специальных боксах. Сотрудники или посетители получают их обратно, когда покидают здание ведомства.
Ранее Хегсет оказался в центре скандала из-за использования Signal для служебной переписки. По информации главного редактора The Atlantic, который случайно получил доступ к закрытому чату, министр обороны и другие чиновники в Signal координировали удары по позициям хуситов в Йемене. Дополнительную огласку получил факт, что Хегсет якобы информировал о военных операциях членов своей семьи, что сам политик называет это недостоверной информацией.
Согласно заявлению Пентагона, за обвинениями в адрес министра стоят обиженные уволенные сотрудники. Несколько дней назад издание Politico поделилось информацией о том, что Трамп ищет замену Хегсету. Позже Белый дом назвал это фейком.