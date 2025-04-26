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AP: главе Пентагона открыли незащищенный доступ в интернет для переписки в Signal

Министр обороны США Пит Хегсет систематически нарушал правила кибербезопасности Пентагона, используя незащищенное интернет-подключение на служебном компьютере для переписки в Signal. Об этом рассказали агентству Associated Press два информированных источника.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Они также сообщили, что аналогичные нарушения были зафиксированы и среди других сотрудников военного ведомства, которые использовали незащищенные каналы связи для обхода корпоративных ограничений и доступа к заблокированным интернет-ресурсам. Агентство отмечает, что подобные действия повышают риск утечки секретной военной информации.

По данным источников AP, министр обороны США организовал в своем служебном кабинете незащищенный доступ в интернет специально для пользования Signal. Однако ранее официальный представитель Пентагона Шон Парнелл утверждал, что Хегсет никогда не использовал Signal на служебном компьютере, пишет RTVI.

Издание отмечает, что Пентагон использует несколько защищенных каналов связи для передачи информации — от низкого уровня конфиденциальности до совершенно секретной.

Как сообщил один из осведомленных источников, изначально Хегсет планировал для выхода в Signal использовать личные устройства с с подключением к Wi-Fi в своем кабинете, однако впоследствии потребовал провести выделенную интернет-линию к своему рабочему месту для доступа со стационарного ПК.

По свидетельству собеседников Associated Press, порой на столе главы Пентагона стояли три компьютера: личный, для работы с секретными данными и отдельный для обработки конфиденциальной оборонной информации.

Отмечается также, что в Пентагоне действует строгий запрет на использование личных электронных устройств. При входе в здание все гаджеты изымаются службой безопасности и хранятся в специальных боксах. Сотрудники или посетители получают их обратно, когда покидают здание ведомства.

Ранее Хегсет оказался в центре скандала из-за использования Signal для служебной переписки. По информации главного редактора The Atlantic, который случайно получил доступ к закрытому чату, министр обороны и другие чиновники в Signal координировали удары по позициям хуситов в Йемене. Дополнительную огласку получил факт, что Хегсет якобы информировал о военных операциях членов своей семьи, что сам политик называет это недостоверной информацией.

Согласно заявлению Пентагона, за обвинениями в адрес министра стоят обиженные уволенные сотрудники. Несколько дней назад издание Politico поделилось информацией о том, что Трамп ищет замену Хегсету. Позже Белый дом назвал это фейком.