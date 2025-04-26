AP: главе Пентагона открыли незащищенный доступ в интернет для переписки в Signal

Ранее Хегсет оказался в центре скандала из-за использования Signal для служебной переписки. По информации главного редактора The Atlantic, который случайно получил доступ к закрытому чату, министр обороны и другие чиновники в Signal координировали удары по позициям хуситов в Йемене. Дополнительную огласку получил факт, что Хегсет якобы информировал о военных операциях членов своей семьи, что сам политик называет это недостоверной информацией.