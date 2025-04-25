В Пермском крае объявили новый состав Совета судей

Кроме того, на заседании был сформирован состав президиума. Его членами стали председатель Пермского военного гарнизонного суда Дмитрий Малмыгин, председатель Индустриального районного суда Перми Алексей Крайнов и мировой судья судебного участка № 2 Мотовилихинского района Перми Анна Орлова.