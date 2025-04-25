В Пермском крае объявили новый состав Совета судей

На заседании конференции судей Прикамья определен новый состав Совета судей в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.
Главой Совета судей вновь избрали зампредседателя Пермского краевого суда Татьяну Журавлеву. В список ее заместителей вошли судья краевого суда Олег Попонин, зампредседателя Арбитражного суда Елена Кульбакова и председатель Пермского районного суда Дмитрий Данилов.
Кроме того, на заседании был сформирован состав президиума. Его членами стали председатель Пермского военного гарнизонного суда Дмитрий Малмыгин, председатель Индустриального районного суда Перми Алексей Крайнов и мировой судья судебного участка № 2 Мотовилихинского района Перми Анна Орлова.
На следующем заседании, которое состоится в июне, планируют выбрать председателей профильных комиссий Совета.