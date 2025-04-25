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Новым директором МП «ТТУ» в Самаре стал Дмитрий Петров

В руководстве Трамвайно-троллейбусного управления Самары произошли кадровые перестановки.

Источник: администрация Самары

В Самаре сменился директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление». С 25 апреля 2025 года предприятие возглавил Дмитрий Петров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дмитрий Петров окончил Байкальский госуниверситет в Иркутске. Свой трудовой путь начал в 1995 году. Работал в МП «Красноярскпассажиртранс» ведущим инженером отдела по контролю за работой маршрутных такси, затем на предприятиях сферы ЖКХ и транспорта Москвы и Иркутска. С 2024-го по апрель 2025 года Дмитрий Петров возглавлял МУП «Экспресс» (регулярные маршрутные и заказные пассажирские перевозки) в Дзержинске Нижегородской области.

Напомним, с августа 2024 года директором МП «ТТУ» был Александр Горшков. Как отметили в мэрии, его перевели на пост начальника Кировского трамвайного депо. Ранее он уже занимал эту должность.