Новым директором МП «ТТУ» в Самаре стал Дмитрий Петров

Дмитрий Петров окончил Байкальский госуниверситет в Иркутске. Свой трудовой путь начал в 1995 году. Работал в МП «Красноярскпассажиртранс» ведущим инженером отдела по контролю за работой маршрутных такси, затем на предприятиях сферы ЖКХ и транспорта Москвы и Иркутска. С 2024-го по апрель 2025 года Дмитрий Петров возглавлял МУП «Экспресс» (регулярные маршрутные и заказные пассажирские перевозки) в Дзержинске Нижегородской области.