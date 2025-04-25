В Ташкенте прошла патриотическая акция «Диктант Победы»

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Русском доме в Ташкенте состоялась международная патриотическая акция «Диктант Победы». Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане.
В международной акции, прошедшей в Ташкенте, приняли участие более шестисот человек. Они ответили на вопросы, посвященные истории, участникам и героям Великой Отечественной войны.
Международная патриотическая акция партии «Единая Россия» «Диктант Победы» проходит в пятницу на 35 тысячах площадок в РФ, а также в более чем 90 странах мира.
«Двадцать пятого апреля Узбекистан присоединился к международной исторической акции “Диктант Победы”. Более шестисот человек ответили на двадцать пять вопросов, посвященных истории, участникам и героям Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении представительства.
Ежегодный «Диктант Победы» в этом году прошел в Узбекистане в филиалах российских вузов, в национальных культурных центрах и в Русском доме в Ташкенте.