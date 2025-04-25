Казахстан разрабатывает закон об искусственном интеллекте: что он предлагает?

Нужно отметить, что сегодня в разных юрисдикциях мира к регулированию искусственного интеллекта относятся весьма осторожно. Большая часть стран предпочитает вообще не принимать никаких законодательных актов, а отдать эту отрасль на саморегулирование. Некоторые страны применяют точечные изменения в отраслевые законы, например, по защите данных или интеллектуальной собственности. Ряд стран принимают документы комплаенса, которые какие-то очень абстрактные рамки регулирования той или иной темы. Тем не менее, у нас есть уже прецедент в мире, это акт Европейского Союза, который регулирует искусственный интеллект, и принят как отдельный законодательный акт. Первыми мы уже не будем. Как бы это печально ни звучало. Хотя в этой отрасли сейчас никто никуда не спешит. И никто ничего не хочет подписывать в плане международных документов по той простой причине, что это ограничит развитие.