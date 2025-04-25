Шойгу предупредил о начале новой гонки вооружений

«Гонка вооружений. Очевидно, что она никогда не прекращалась, она переросла в иное качество», — сказал Шойгу на заседании научно-экспертного совета Совбеза.
По словам Шойгу, гонка вооружений прошла несколько ключевых этапов: от обычных вооружений к ядерному оружию, затем к разработке средств доставки, включая РВСН и морской флот. Он отметил, что в настоящее время начинается новый этап, связанный с появлением новых типов вооружений.
Ранее Шойгу обвинил Европу в подготовке к войне с Россией. По его словам, анализ европейских политических и военных дискуссий показывает, что потенциальный конфликт рассматривается в перспективе 3−5 лет. Важным фактором является намерение ЕС завершить военную подготовку к 2030 году.