Шойгу предупредил о начале новой гонки вооружений

По словам Шойгу, гонка вооружений прошла несколько ключевых этапов: от обычных вооружений к ядерному оружию, затем к разработке средств доставки, включая РВСН и морской флот. Он отметил, что в настоящее время начинается новый этап, связанный с появлением новых типов вооружений.