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Дональд Трамп: Крым останется в составе России

Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time.

Источник: КрымPress

Крым останется с Россией, — заявил Трамп в интервью журналу Time.

И глава киевского режима Владимир Зеленский, по словам Трампа, это понимает.

Накануне Трамп заявил, что не иметь претензий на «захват всей Украины» со стороны России — это уже большая уступка для урегулирования конфликта. Он также заявил, что не считает, будто Москва препятствует заключению договоренности о прекращении огня.

Глава МИД Сергей Лавров в интервью CBS News заявил, что Россия готова к сделке по урегулированию ситуации на Украине, однако есть определенные элементы, которые нужно доработать.