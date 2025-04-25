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Песков: встреча Путина и Уиткоффа ещё продолжается

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа ещё продолжается.

Источник: Алексей Никольский/POOL/ТАСС

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да», — приводит РИА Новости ответ Пескова.

Путин и Уиткофф обменялись приветствиями на английском языке во время встречи в Кремле.

Уиткофф сказал Путину, что рад его снова видеть.