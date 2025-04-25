Песков: встреча Путина и Уиткоффа ещё продолжается

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да», — приводит РИА Новости ответ Пескова.
Путин и Уиткофф обменялись приветствиями на английском языке во время встречи в Кремле.
Уиткофф сказал Путину, что рад его снова видеть.
Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа ещё продолжается.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да», — приводит РИА Новости ответ Пескова.
Путин и Уиткофф обменялись приветствиями на английском языке во время встречи в Кремле.
Уиткофф сказал Путину, что рад его снова видеть.