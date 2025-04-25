Лукашенко сказал, что на востоке Беларуси «разбосячились — хуже некуда»

— И что, у Ивана Ивановича Крупко (глава Гомельского облисполкома. — Ред.), вчерашнего министра, этого нет? Сплошь и рядом. И они мне рассказывают: «Вы знаете, Александр Григорьевич, вы не волнуйтесь, мы к середине года показатели по падежу выровняем» — обнародовал подробности президент.