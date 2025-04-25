Лукашенко сказал, что на востоке Беларуси «разбосячились — хуже некуда»

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания, посвященного развитию районов, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, сказал, что на востоке Беларуси «разбосячились — хуже некуда», пишет БелТА.
— У нас хватает на западе проблем, но не столько, сколько на востоке. Разбосячились — дальше некуда, — заявил президент Беларуси.
Глава государства добавил, что побывал в Витебской области и добавил:
— Где бы я ни был, поручил: давайте серьезно проверим после моей поездки. Куча вопросов.
Лукашенко в качестве примера привел посещение сыродельного производства в Копыси. Он уточнил, что предприятие было построено 10−15 лет назад — оно хорошее и оборудование современное.
— Бери молоко, перерабатывай, сыры продавай. Вон в России с руками, с ногами (забирают. — Прим. Ред.) — зарабатывайте деньги. Так они ж мне в открытую врут. Спрашиваю, а сколько можете переработать? — 200 тонн. А перерабатывает 60. Да ничего подобного! — высказал мнение глава государства.
Президент Беларуси акцентировал внимание, что там были жуликоватые схемы: не 60 тонн переработают, а две тонны в сутки. Он заметил, что остальное молоко, что получали, перепродавали, зарабатывая на этом.
— Ну это мы в ближайшее время разберемся, — предупредил Александр Лукашенко.
Глава государства сообщил, что начали разбираться по падежу скота — жуть. Он отметил, что даже не может об этом публично сказать.
— И что, у Ивана Ивановича Крупко (глава Гомельского облисполкома. — Ред.), вчерашнего министра, этого нет? Сплошь и рядом. И они мне рассказывают: «Вы знаете, Александр Григорьевич, вы не волнуйтесь, мы к середине года показатели по падежу выровняем» — обнародовал подробности президент.
Лукашенко напомнил, что он деревенский мужик и сам работал в сельском хозяйстве. Он акцентировал внимание на том, что не понимает: «если теленок пал, как можно его выровнять?».
— Мне не понятно, как выровняете эти показатели. Мне ж не показатели, Иван Иванович, нужны. Мне нужен живой скот, — уточнил президент.
Глава государства добавил, что теленок — это будущая корова или бычок, который пойдет на откорм. Вместе с тем он уточнил:
— А, значит, это молоко и говядина.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, кто из губернаторов скоро будет «не на ногах ходить, а в лучшем случае на руках, может, и на голове».
Тем временем Лукашенко предупредил о совещании с правительством и Нацбанком Беларуси.
А еще Лукашенко по-народному сказал, чего не хотят делать белорусы.