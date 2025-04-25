Трамп: переговоры США с РФ и Украиной прогрессируют

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры с Россией и Украиной успешно движутся вперед, но ситуация остается очень хрупкой.
«Думаю, Россия и Украина прогрессируют. Мы надеемся. [Но ситуация] очень хрупкая», — заявил американский лидер журналистам в Белом доме.
Затем он высказал предположение о том, что договоренности по урегулированию на Украине находятся в пределах досягаемости. «Думаю, что мы достаточно близки», — сказал на этот счет Трамп. Глава администрации США подчеркнул, что считал бы для себя честью достижение Москвой и Киевом соглашения при его содействии.