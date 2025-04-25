Подросток выудил магнитом из реки в Жабинке более 120 патронов

В милицию обратился житель райцентра. Он рассказал, что его сын с помощью поискового магнита и веревки достал из реки патроны, собрал в пакет и принес домой. По словам юноши, в обед ему захотелось сходить на речку, чтобы магнитом поискать в воде различные металлические ценности. Сделав несколько забросов, он достал патрон, потом еще и еще.