Подросток выудил магнитом из реки в Жабинке более 120 патронов

В милицию обратился житель райцентра. Он рассказал, что его сын с помощью поискового магнита и веревки достал из реки патроны, собрал в пакет и принес домой. По словам юноши, в обед ему захотелось сходить на речку, чтобы магнитом поискать в воде различные металлические ценности. Сделав несколько забросов, он достал патрон, потом еще и еще.
Чтобы выяснить, пригодны ли патроны для стрельбы, была назначена баллистическая экспертиза. «При исследовании 121 патрона эксперт ГКСЭ пришел к выводу, что их конструктивные особенности, качество обработки поверхностей элементов, наличие маркировочных обозначений свидетельствуют об изготовлении заводским способом. Вместе с тем патроны не являются боеприпасами (холостые)», — рассказали подробности в Государственном комитете судебных экспертиз.
При обнаружении боеприпасов или конструктивно похожих на них предметов следует обратиться в правоохранительные органы.